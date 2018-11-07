Около 1,4 млн украинских туристов планируют посетить Турцию до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По предварительным ожиданиям в течение этого года посетят Турцию 1,350 млн украинских туристов. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому изданию Анадолу, передает УНН.
По словам Главы государства, благодаря возможности путешествовать в Турцию по внутренним ID-паспортами сроком на 90 дней количество авиарейсов в неделю между странами составляет 180.
“Все это играет важную роль в росте количества взаимных визитов бизнесменов, туристов, ученых и студентов. В этом году ожидается, что Турцию посетит 1,350 млн украинских туристов. Эта цифра быстро приближается к отметке в 1,5 миллиона”, — отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Украина вошла в пятерку стран по посещаемости Турции. В июне Турцию посетили 241 095 украинцев, прирост количества туристов составил 12,66%.