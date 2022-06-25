Блінкен: від 40 до 50 млн людей по всьому світу - під загрозою голоду через дії росії

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"Вторгнення росії в Україну, а зовсім не західні санкції, як хибно стверджує Кремль, спричинить збільшення кількості голодуючих жителів планети на 40-50 мільйонів людей", - сказав Ентоні Блінкен про це, виступаючи у п'ятницю в Берліні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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За словами Блінкена, головна причина нинішньої глобальної продовольчої кризи – російська морська блокада України та відмова москви від експорту власного зерна «у багатьох випадках зумовлена ​​політичними мотивами».

Блінкен виступив на спільній прес-конференції, яка відбулася після зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Берліні. Основну увагу учасники зустрічі приділили підтримці України та боротьбі з російською агресією.

«Немає жодної іншої причини, окрім як російської блокади України та відмови росії в багатьох випадках експортувати власне зерно з політичних причин – немає жодної причини, через яку це може відбуватися», – заявив держсекретар.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7) погодилися у п’ятницю з тим, що російське вторгнення в Україну викликало нинішню глобальну продовольчу кризу, і відповідальність за це несе москва.