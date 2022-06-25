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Блинкен: от 40 до 50 млн человек по всему миру – под угрозой голода из-за действий россии

Блинкен: от 40 до 50 млн человек по всему миру – под угрозой голода из-за действий россии

Киев • УНН

 • 177362 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что война россии против Украины является сейчас главной причиной глобального продовольственного кризиса и от этого голодом страдает от 40 до 50 млн человек по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

“Вторжение россии в Украину, а вовсе не западные санкции, как ошибочно утверждает кремль, повлечет за собой увеличение количества голодающих жителей планеты на 40-50 миллионов человек”, — сказал Энтони Блинкен об этом, выступая в пятницу в Берлине на общей пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Подробности

По словам Блинкена, главная причина нынешнего глобального продовольственного кризиса — российская морская блокада Украины и отказ москвы от экспорта собственного зерна “во многих случаях обусловлен политическими мотивами”.

Блинкен выступил на совместной пресс-конференции, которая состоялась после встречи министров иностранных дел “Большой семерки” в Берлине. Основное внимание участники встречи уделили поддержке Украины и борьбе с российской агрессией.

“Нет никакой другой причины, кроме как российской блокады Украины и отказа россии во многих случаях экспортировать собственное зерно по политическим причинам — нет никакой причины, по которой это может происходить”, — заявил госсекретарь.

Напомним

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (G7) согласились в пятницу с тем, что российское вторжение в Украину вызвало нынешний глобальный продовольственный кризис, и ответственность за это несет москва.

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