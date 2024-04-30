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Блінкен: щойно рф продемонструє щире бажання вести переговори, ми будемо там. Вірю, що українці теж будуть

Блінкен: щойно рф продемонструє щире бажання вести переговори, ми будемо там. Вірю, що українці теж будуть

Київ • УНН

 • 25935 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що закінчення російсько-української війни значною мірою залежить від готовності рф до переговорів, і як тільки росія продемонструє щире бажання вести переговори, США і Україна будуть там.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що закінчення війни "здебільшого залежить від володимира путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори, і що щойно росія продемонструє щире бажання вести переговори, "ми будемо там", і він вірить, що "українці теж будуть". Про це він сказав у розмові з президентом ВЕФ Борге Бренде на зустрічі в Ер-Ріяді 29 квітня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

"Я сподіваюся, що пан путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення", - зазначив держсекретар.

Щойно росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть

- вказав Блінкен.

Американський дипломат наголосив, що США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги України через розуміння, що агресія росії спрямована не лише проти України, але й проти засадничих принципів світового порядку.

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Блінкен вчергове наголосив на тому, що війна в Україні стала для росії "стратегічною поразкою", адже росія наразі є слабшою в економічному, військовому та дипломатичному планах.

"Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною поразкою росії. Багато в чому путін прискорив чимало речей, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є визнання цього", - сказав Блінкен.

За словами Блінкена, росія "переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким. Він може спрацювати в найближчій перспективі, але це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому (світі), але в більшій частині".

Деталізуючи довготривалі перспективи України, Блінкен пояснив, що наразі понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх невдовзі щодо підписання угод про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для спроможності України у майбутньому стримувати й захищатися від агресії.

З економічного погляду, за його словами, попри "складні обставини", серед приватних інвесторів існує великий інтерес до України, й США сприяють притоку приватних інвестицій до країни. Звертаючи увагу на той факт, що Україна змогла відновити товаропотік Чорним морем і зараз експортує ним більше товарів, ніж до лютого 2022 року, вказує на вірогідність економічно сильної України у майбутньому.

З погляду розвитку демократії в країні, продовжує Блінкен, найкращим поштовхом є відкриття ЄС переговорів про вступ з Україною.

"Усе зазначене є найпотужнішою відповіддю путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому", - вказав Блінкен.

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