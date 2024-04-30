Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что окончание войны "в основном зависит от владимира путина и того, что он решит", приняв во внимание все факторы, и что как только россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, "мы будем там", и он верит, что "украинцы тоже будут". Об этом он сказал в разговоре с президентом ВЭФ Борге Бренде на встрече в Эр-Рияде 29 апреля, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

"Я надеюсь, что господин путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества, Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", - отметил госсекретарь.

Как только россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут - указал Блинкен.

Американский дипломат подчеркнул, что США удалось сплотить страны по всему миру для помощи Украине из-за понимания, что агрессия россии направлена не только против Украины, но и против основополагающих принципов мирового порядка.

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Блинкен в очередной раз отметил, что война в Украине стала для россии "стратегическим поражением", ведь россия сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.

"Все это, я считаю, является огромным стратегическим поражением россии. Во многом путин ускорил немало вещей, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого", - сказал Блинкен.

По словам Блинкена, россия "переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым. Он может сработать в ближайшей перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем (мире), но в большей части".

Детализируя долговременные перспективы Украины, Блинкен пояснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили переговоры, или завершат их вскоре о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

С экономической точки зрения, по его словам, несмотря на "сложные обстоятельства", среди частных инвесторов существует большой интерес к Украине, и США способствуют притоку частных инвестиций в страну. Обращая внимание на тот факт, что Украина смогла восстановить товаропоток по Черному морю и сейчас экспортирует по нему больше товаров, чем до февраля 2022 года, указывает на вероятность экономически сильной Украины в будущем.

С точки зрения развития демократии в стране, продолжает Блинкен, лучшим толчком является открытие ЕС переговоров о вступлении с Украиной.

"Все указанное является мощнейшим ответом путину, потому что это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем", - указал Блинкен.

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