Блакитна суперповня: чому має таку назву, коли спостерігати, поради астрологів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В останній день літа усі бажаючи матимуть можливість спостерігати на небі таке астрономічне явище як блакитна суперповня, пише УНН.
Нинішня подія поєднує у собі два астрономічних явища: повний Місяць та Супермісяць.
Чому суперповня називається блакитною
Супермісяць — неофіційний астрономічний термін, який 1979 році ввів в обіг американський астролог Річард Нолле у статті 1979 року. Це явище коли молодий або повний Місяць в своїй орбіті знаходиться на мінімальній відстані від поверхні Землі (в перигеї).
У цей час Місяць виглядає на 7% повнішим та на 16% яскравішим.
Ті, хто сподіваються, що Місяць набуде блакитного кольору, будуть розчаровані — назва підкреслює певну рідкість події і походить від англійської ідіоми “Одного разу за Блакитного Місяця”.
Коли спостерігати
Блакитну суперповню можна буде спостерігати о пів на п’яту ранку 31 серпня. У цей момент Місяць наблизиться до нашої планети на відстань 357 344 кілометри.
Видовище повного Місяця на небі прикрасить дуже яскравий Сатурн. Також у ніч з 30 на 31 на небі можна буде спостерігати Юпітер, а під ранок — ще й Венеру.
Як варто себе поводити
На думку астрологів, під час Супермісяця люди можуть ставати більш збудженими та імпульсивними.
Тому варто стримувати свої емоції аби не нашкодити собі та оточуючим. Ретельно зважувати свої вчинки, а енергію направляти на корисні справи.
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