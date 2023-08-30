Голубое суперлуние: почему имеет такое название, когда наблюдать, советы астрологов

Нынешнее событие сочетает в себе два астрономических явления: Полнолуние и Суперлуние.

Почему суперлуние называется голубым

Суперлуние — неофициальный астрономический термин, который в 1979 году ввел в оборот американский астролог Ричард Нолле в статье 1979 года. Это явление когда молодая или полная Луна в своей орбите находится на минимальном расстоянии от поверхности Земли (в перигее).

В это время Луна выглядит на 7% полнее и на 16% ярче.

Те, кто надеются, что Луна приобретет голубой цвет, будут разочарованы — название подчеркивает определенную редкость события и происходит от английской идиомы “Однажды при Голубой Луне”.

Когда наблюдать

Голубое суперлуние можно будет наблюдать в половине пятого утра 31 августа. В этот момент Луна приблизится к нашей планете на расстояние 357 344 километра.

Зрелище полной Луны на небе украсит очень яркий Сатурн. Также в ночь с 30 на 31 августа на небе можно будет наблюдать Юпитер, а под утро — еще и Венеру.

Как стоит себя вести

По мнению астрологов, во время Суперлуния люди могут становиться более возбужденными и импульсивными.

Поэтому стоит сдерживать свои эмоции, чтобы не навредить себе и окружающим. Тщательно взвешивать свои поступки, а энергию направлять на полезные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индийский луноход нашел серу и другие химические элементы на Луне