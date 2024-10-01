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Бізнес покращив оцінку своїх результатів, прогнозує зростання цін на свої продукти і послуги - НБУ

Київ • УНН

 • 12472 перегляди

Індекс очікувань ділової активності в Україні зріс у вересні. Торгівля та промисловість показали найбільше зростання, будівництво залишилось стабільним, а сфера послуг погіршила оцінки.

Бізнес продовжив пом’якшувати оцінки результатів своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності НБУ, пише УНН.

Деталі

"Бізнес у вересні продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень, а також сезонний фактор сприяли поліпшенню очікувань бізнесу. Натомість стримуючими чинниками залишалися обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне, дефіцит робочої сили та пришвидшення темпів інфляції", - вказали у НБУ з посиланням на індекс очікувань ділової активності.

Як змінились очікування учасників опитування?

Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили результати своєї діяльності. Цьому сприяли жвавий споживчий попит, достатня пропозиція товарів і розширення ланцюгів постачання: секторальний індекс становив 52.1 (у серпні – 50.4).

Підприємства промисловості надали позитивні оцінки своєї ділової активності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс – 50.3 (у серпні – 48.6).

Підприємства будівництва зберегли позитивні оцінки своїх економічних результатів в найближчій перспективі, зважаючи на бюджетне фінансування будівництва доріг та інфраструктури, а також сезонний фактор: секторальний індекс – 50.1 (у серпні – 50.7).

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки через дефіцит кваліфікованих кадрів й збільшення витрат бізнесу на оплату праці та альтернативні джерела енергопостачання: секторальний індекс – 44.6 (в серпні – 46.5).

Усі учасники опитування, за даними НБУ, спрогнозували здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

"Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу. Керівники інших секторів, незважаючи на незначне пом’якшення оцінок, і надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників, найбільше - у сфері послуг", - зазначили у Нацбанку.

Довідково 

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 вересня 2024 року. В опитуванні взяли участь 474 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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