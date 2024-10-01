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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнес улучшил оценку своих результатов, прогнозирует рост цен на свои продукты и услуги - НБУ

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 13:45  •  4993 просмотра

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Индекс ожиданий деловой активности в Украине вырос в сентябре. Торговля и промышленность показали наибольший рост, строительство осталось стабильным, а сфера услуг ухудшила оценки.

Бизнес продолжил смягчать оценки результатов своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности НБУ, пишет УНН.

Детали

"Бизнес в сентябре продолжил смягчать оценки деловой активности. Оживление внутреннего спроса, увеличение предложения товаров, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, стабильная работа морского коридора, рост железнодорожных перевозок, а также сезонный фактор способствовали улучшению ожиданий бизнеса. При этом сдерживающими факторами оставались обстрелы критической инфраструктуры, ухудшение курсовых ожиданий, повышение акцизов на топливо, дефицит рабочей силы и ускорение темпов инфляции", - указали в НБУ со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности.

Как изменились ожидания участников опроса?

Предприятия торговли наиболее оптимистично оценили результаты своей деятельности. Этому способствовали оживленный потребительский спрос, достаточное предложение товаров и расширение цепей поставок: секторальный индекс составил 52.1 (в августе - 50.4).

Предприятия промышленности предоставили положительные оценки своей деловой активности благодаря устойчивому потребительскому спросу, наращиванию производства и налаживанию логистики: секторальный индекс - 50.3 (в августе - 48.6).

Предприятия строительства сохранили положительные оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая бюджетное финансирование строительства дорог и инфраструктуры, а также сезонный фактор: секторальный индекс - 50.1 (в августе - 50.7).

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса на оплату труда и альтернативные источники энергоснабжения: секторальный индекс - 44.6 (в августе - 46.5).

Все участники опроса, по данным НБУ, спрогнозировали подорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

"Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала. Руководители других секторов, несмотря на незначительное смягчение оценок, и в дальнейшем прогнозируют уменьшение общей численности работников, больше всего - в сфере услуг", - отметили в Нацбанке.

Справочно 

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 сентября 2024 года. В опросе приняли участие 474 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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