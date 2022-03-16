Бійці 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на Сумщині

Цитата

“Бійцям 93-ї ОМБр Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Утім, холодноярцям вдалося! Результати оцініть самі”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на другому відео - знищення ворожої техніки у тому ж районі.

Доповнення

Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по російських окупантах.

Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на Київщині розбили колону ворожої артилерії.