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Бійці 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на Сумщині

Бійці 93-ї ОМБр ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на Сумщині

Київ • УНН

 • 150619 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Військовослужбовці 93-ї ОМБр Холодний Яр знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

“Бійцям 93-ї ОМБр Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростим завданням. Утім, холодноярцям вдалося! Результати оцініть самі”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на другому відео - знищення ворожої техніки у тому ж районі.

Доповнення

Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по російських окупантах.

Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на Київщині розбили колону ворожої артилерії.

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