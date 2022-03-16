Бойцы 93-й ОМБр ювелирно уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" в Сумской области

Цитата

“Бойцам 93-й ОМБр Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце в Сумской области. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось! Результаты оцените сами”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что на втором видео - уничтожение вражеской техники в том же районе.

Дополнение

Артиллерия 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отработала по российским оккупантам.

Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Киевской области разбили колонну вражеской артиллерии.