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Бійка у ВР: столичний апеляційний суд застосував домашній арешт до колишнього нардепа

Бійка у ВР: столичний апеляційний суд застосував домашній арешт до колишнього нардепа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Апеляційний суд міста Києва застосував домашній арешт до колишнього нардепа VII скликання (2012 — 2014 рр.) від політичної партії ВО “Свобода” Олексія Кайди. Про це йдеться на сайті судової інстанції, передає УНН.

Так, сьогодні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання начальника слідчого відділу СВ Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваного Кайди запобіжний захід у вигляді особистої поруки строком до 12 лютого 2020 року включно.

“За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту, задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року скасовано, застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме: з 22:00 до 06:00 наступного дня із забороною залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду до 12 лютого 2020 року включно. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного К. покладено обов’язки, визначені ухвалою”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на сайті суду нагадали, що громадянин К. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 346 (“Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча”) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, одному з учасників бійки, яка сталася 11 грудня у приміщенні Верховної Ради після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, оголошено підозру у побитті народного депутата.

Як повідомлялося, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між представниками фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.

За фактом бійки між представниками парламентської фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода” було відкрито кримінальне провадження.

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