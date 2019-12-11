Бійка після засідання комітету: у “Слузі народу” припустили можливість закрити засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Через бійку після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами України фракцій “Слуга народу” та “Свобода”, до голови Верховної Ради хочуть звернутись щодо можливості проведення засідання комітету у закритому режимі. Про це на брифінгу щодо законопроекту про “особливий статус Донбасу” повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Наскільки я знаю, пан Богданець відправився в Феофанію перевірити, чи дійсно в нього є струс мозку, чи ще якісь підозри... Ми вже звернулись усно до голови Верховної Ради, підкріпимо це листом щодо можливості проведення засідання комітету у більш безпечному місці, можливо в закритому режимі — це сам комітет може вирішити, у нас є така опція, але виходить так, що, якщо буде такий тиск чинитись на депутатів, то вони не зможуть якісно працювати в цьому комітеті по цьому питанню”, — сказав Корнієнко.
На питання щодо звернення до правоохоронних органів з приводу бійки він відповів, що Богданець, як потерпілий, має звертатись, і висловив впевненість, що він це обов’язково зробить.
“Я думаю, давно вже зрозуміло, що йде системна атака на наших депутатів, в першу чергу на мажоритарників, з боку кількох політичних сил, і силова, зокрема, і психологічна — труни посилають в кабінети депутатів, вінки похоронні... Я думаю, ми проголосуємо, ми не боїмось цих загроз”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у середу після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами України фракцій “Слуга народу” та “Свобода”.
Після цього народний депутат від партії “Слуга Народу” Андрій Богданець потрапив у лікарню з підозрою на струс мозку. Фракція заявила, що звернулася до правоохоронних органів.