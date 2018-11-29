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Біткоїн зміцнив позиції в рейтингу криптовалют

Біткоїн зміцнив позиції в рейтингу криптовалют

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. В оновленому рейтингу Центру з розвитку індустрії інформаційних технологій (Китай) біткоїн піднявся з 19 на 13 позицію, передає УНН з посиланням на bitcoin.com.

Перші два місця в рейтингу тримають EOS і Ethereum.

Блокчейн-проекти оцінюються по декількох категоріях - технологія (за цим показником лідирує EOS), застосування (Ethereum) та інновація (Bitcoin).

Раніше УНН повідомляв, що легалізації bitcoin побоюються багато країн світу.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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