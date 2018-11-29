Биткоин укрепил позиции в рейтинге криптовалют
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В обновленном рейтинге Центра по развитию индустрии информационных технологий (Китай) биткоин поднялся с 19 на 13 позицию, передает УНН со ссылкой на bitcoin.com.
Первые два места в рейтинге держат EOS и Ethereum.
Блокчейн-проекты оцениваются по нескольким категориям — технология (по этому показателю лидирует EOS), применение (Ethereum) и инновация (Bitcoin).
Ранее УНН сообщал, что легализации bitcoin опасаются многие страны мира.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.