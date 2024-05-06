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Біткоїн впав нижче 64 тисяч доларів на тлі спекуляцій щодо зниження відсоткових ставок у США

Біткоїн впав нижче 64 тисяч доларів на тлі спекуляцій щодо зниження відсоткових ставок у США

Київ • УНН

 • 28135 перегляди

Ціна біткоїна впала нижче $64 000 через брак оптимізму інвесторів на тлі спекуляцій щодо зниження відсоткових ставок у США, але залишилася в межах торгового діапазону, який спостерігався в березні та квітні.

У понеділок, ціна біткоїна впала нижче 64 тисяч доларів, через відсутність оптимізму в інвесторів на тлі посилення спекуляцій щодо зниження процентних ставок у США. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі 

Зазначається, що різке падіння долара, слідом за слабшими, ніж очікувалося, даними про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, стало найбільшою підтримкою біткойна на вихідних. Завдяки цьому токен відновився після того, як минулого тижня він впав приблизно до 59 000 доларів, що приблизно на 22% нижче рекордно високого рівня в березні.

Біткоїн впав на 0,3% за останні 24 години до $63 513,8 до 08:52 за східним часом (12:52 за Грінвічем)

- пише Investing.

Як пояснили у виданні ціна біткойна виграє від деяких ставок на зниження курсу. Так, наразі ринки оцінюють підвищену ймовірність зниження Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів у вересні. Такий сценарій віщує хороші результати для криптовалют, враховуючи, що вони зазвичай процвітають у середовищі з низькими ставками та високою ліквідністю.

Також "охолодження" ринку праці дає ФРС додатковий імпульс для зниження відсоткових ставок. Водночас інфляція, яка є ключовим фактором для ФРС, залишається комфортно вищою за цільовий показник центрального банку в 2% на рік.

В Investing пояснюють, що короткострокове зростання біткойна стримувалося очікуванням нових сигналів щодо ставок у США, зокрема від низки чиновників ФРС, які збираються виступити найближчими днями.

Попри це незважаючи на відновлення на вихідних, біткойн залишався в межах торгового діапазону, який спостерігався протягом більшої частини березня та квітня.

Проте потоки капіталу в інвестиційні продукти Bitcoin, зокрема в спотові біржові фонди, схвалені на початку цього року, значно сповільнилися протягом останнього місяця.

Так протягом останніх трьох тижнів у Bitcoin ETF спостерігався відтік капіталу.

Доповнення

Тим часом інші основні криптовалюти продемонстрували неоднозначну динаміку в понеділок, що відображає невизначеність на загальному ринку.

Зокрема криптовалюта No2 у світі Ethereum впала на 1,2% до $3 095,04. XRP залишився незмінним за день, тоді як Solana зросла на 3%.

Біткойн залишався єдиним драйвером оцінки криптовалют, при цьому на токен припадало майже 55% загальної вартості криптовалюти.

Зазначається, що згідно з останніми даними на  реальних користувачів припадає менш як 10% транзакцій зі стейблкоїнами

Пропозиція на ринку стейблкоїнів наразі оцінюється приблизно в 150 мільярдів доларів, при цьому Tether (USDT) і USD Coin (USDC) домінують на ринку, володіючи акціями 75% і 22% відповідно  

- пише Investing.

У виданні додають, що в інших розробках, пов'язаних з криптовалютами, менше 10% обсягів транзакцій стейблкоїнів є органічними або надходять від реальних користувачів.

Також зазначається, що фіксується послідовне зростання щомісячної кількості активних користувачів стейблкоїнів, що становить 27,5 мільйона у всіх мережах.

Нагадаємо

Ціни на біткойн та ефір знижуються через побоювання інвесторів щодо стагфляції - сценарію високої інфляції та низького економічного зростання в США, що створює ризики для високоризикових активів, таких як криптовалюти.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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