Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США

В понедельник, цена биткоина упала ниже 64 тысяч долларов, из-за отсутствия оптимизма у инвесторов на фоне усиления спекуляций относительно снижения процентных ставок в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Отмечается, что резкое падение доллара, вслед за более слабыми, чем ожидалось, данными о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, стало самой большой поддержкой биткойна на выходных. Благодаря этому токен восстановился после того, как на прошлой неделе он упал примерно до 59 000 долларов, что примерно на 22% ниже рекордно высокого уровня в марте.

Биткоин упал на 0,3% за последние 24 часа до $63 513,8 к 08:52 по восточному времени (12:52 по Гринвичу) - пишет Investing.

Как пояснили в издании цена биткойна выигрывает от некоторых ставок на снижение курса. Так, сейчас рынки оценивают повышенную вероятность снижения Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре. Такой сценарий предвещает хорошие результаты для криптовалют, учитывая, что они обычно процветают в среде с низкими ставками и высокой ликвидностью.

Также "охлаждение" рынка труда дает ФРС дополнительный импульс для снижения процентных ставок. В то же время инфляция, которая является ключевым фактором для ФРС, остается комфортно выше целевого показателя центрального банка в 2% в год.

В Investing объясняют, что краткосрочный рост биткойна сдерживался ожиданием новых сигналов по ставкам в США, в частности от ряда чиновников ФРС, которые собираются выступить в ближайшие дни.

Несмотря на это несмотря на восстановление на выходных, биткойн оставался в пределах торгового диапазона, который наблюдался в течение большей части марта и апреля.

Однако потоки капитала в инвестиционные продукты Bitcoin, в частности в спотовые биржевые фонды, одобренные в начале этого года, значительно замедлились в течение последнего месяца.

Так в течение последних трех недель в Bitcoin ETF наблюдался отток капитала.

Дополнение

Между тем другие основные криптовалюты продемонстрировали неоднозначную динамику в понедельник, что отражает неопределенность на общем рынке.

В частности криптовалюта No2 в мире Ethereum упала на 1,2% до $3 095,04. XRP остался неизменным за день, тогда как Solana выросла на 3%.

Биткойн оставался единственным драйвером оценки криптовалют, при этом на токен приходилось почти 55% общей стоимости криптовалют.

Отмечается, что согласно последним данным на реальных пользователей приходится менее 10% транзакций со стейблкоинами

Предложение на рынке стейблкоинов в настоящее время оценивается примерно в 150 миллиардов долларов, при этом Tether (USDT) и USD Coin (USDC) доминируют на рынке, владея акциями 75% и 22% соответственно - пишет Investing.

В издании добавляют, что в других разработках, связанных с криптовалютами, менее 10% объемов транзакций стейблкоинов являются органическими или поступают от реальных пользователей.

Также отмечается, что фиксируется последовательный рост ежемесячного количества активных пользователей стейблкоинов, что составляет 27,5 миллиона во всех сетях.

Напомним

Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.