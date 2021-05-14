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Біофлавоноїд, що претендує на звання панацеї: все про дослідження та розробку української унікальної форми рослинного компонента

Київ • УНН

 • 46211 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У медичних колах все частіше ведуться розмови про використання натуральних рослинних препаратів для комплексної терапії важких захворювань з метою зменшення навантаження на всі системи організму. Майже універсальним кандидатом на цю роль, як показують численні дослідження, став рослинний біофлавоноїд і антиоксидант – кверцетин, який міститься у звичних нам овочах і фруктах (яблука, цибуля, часник тощо). Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України" Олександр Пархоменко розповів УНН про унікальну в усьому світі форму кверцетину, яку розробили в Україні, а також про численні дослідження, які показали його ефективність у комплексному лікуванні цілої низки важких хвороб — і навіть COVID-19.

Біофлавоноїд, що претендує на звання панацеї: все про дослідження та розробку української унікальної форми рослинного компонента

Як з’явилась унікальна українська форма кверцетину

Професор Пархоменко розповів, що в Україні кверцетин у кардіології почали використовувати ще у 1986-1988 роках.

"Але це був той кверцетин, який зараз використовують в Америці та у Швейцарії, і він має дуже низьку біодоступність: всмоктується і в кров потрапляє тільки 15%. Тож для того, щоб дати достатню за нашими підрахунками дозу, пацієнту треба було вжити 80 таблеток на добу. Професор і академік Олексій Мойбенко був впевнений, що треба було знайти таку форму кверцетину, щоб він як швидка допомога був, щоб можна було вводити внутрішньовенно", - розповів лікар.

Таким чином були ініційовані дослідницькі роботи на "Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі" з провідними вітчизняними фармакологами.

"Серед них була професор Ніна Максютіна, вже покійна. Вона запропонувала "посадити" молекулу кверцетину на носій, який має дуже маленьку молекулярну масу (50-100 мікронів) і таким чином розчинити. Ось так була розроблена перша експериментальна модель високорозчинного кверцетину", - зауважує Пархоменко.

Після цього вже розпочались активні дослідження застосування нової форми кверцетину для лікування серцево-судинної системи на базі Інституту фізіології.

В експериментах на тваринах професор Олексій Мойбенко довів, що цей антиоксидант захищає серце, якщо виникає експериментальний інфаркт міокарда, а також зменшується розмір ушкодженої ділянки. Після цього у ході низки комплексних клінічних досліджень на базі 26 лікарень було доведено ефективність кверцетину при інфаркті міокарда у людей.

"Дослідження показали, що кверцетин зменшує розмір інфаркту. Це дослідження було повторено у 2016 році та знову підтвердило його ефективність. Десь у 2007 році почали дослідження у неврології: на інсульті теж підтвердили його ефективність, є відповідна реєстрація. Дослідження показали, що виходи хворих з інсультом покращується і зменшується інвалідність і різні неврологічні порушення. І зараз він широко застосовується внутрішньовенно при таких діагнозах", - розповів Пархоменко.

Які унікальні властивості кверцетину показали інші дослідження

За словами Олександра Пархоменко, зараз не лише в Україні, але й в усьому світі продовжують досліджувати унікальні комплексні властивості кверцетину.

"У дослідженнях виявили властивість захисту нирок, щоб не погіршувався їхній стан на тлі лікування. Були ще доклінічні дослідження у діабетології та онкології відносно метастазування пухлин, але поки що лише у тварин, пацюків, показало, що кверцетин може пригнічувати метастазування", - зазначив він.

Сьогодні в 10 країнах зареєстрований внутрішньовенний кверцетин (“Корвітин®”), який вже з 1994 року виготовляється в Україні, розповів Пархоменко.

"Фактично 100% всіх хворих з інфарктом міокарда у нас його отримують, але по механізму, коли ми досліджували, з'ясувалося, що він ще має дуже гарні протизапальні властивості. А потім ще наші колеги знайшли, що він впливає на вірус Ебола – попереджує його реплікацію. Таке дослідження проводили в Канаді, але з їхнім таблетованим кверцетином, а не нашим високорозчинним", - підкреслив професор.

Як кверцетин виявився ефективним при COVID-19

Лікар Пархоменко розповідає, що між Канадою та китайським Уханем у 2020 році планувалось проведення дослідження ефективності кверцетину як противірусного засобу при COVID-19.

"Проте погіршилася політична ситуація між Китаєм і Канадою та не стартувало це дослідження. Але протокол був такий. І зважаючи на те, що попередні дані показали противірусну активність препарату при важких інфекціях, деякі американські медустанови, університети та клініки ввели у свої протоколи кверцетин для запобігання ускладнень серед хворих COVID-19. Тобто не профілактика COVID-19, а саме попередження ускладнень госпіталізації, переводу у реанімацію таких хворих", - пояснив кардіолог.

Україна також провела власне дослідження ефективності використання кверцетину для хворих на COVID-19, відзначає Пархоменко.

"В Україні було організовано дослідження лікування хворих на COVID-19 кверцетином. Саме не таблетованим препаратом, а "Корвітином" – внутрішньовенною формою – людей, які були госпіталізовані. І, наскільки я знаю, це багатоцентрове дослідження було позитивне. За результатами в інструкцію "Корвітину" були внесені зміни, що він має покази для лікування пневмонії у хворих на COVID-19. Це вже зареєстровано місяць тому і підписано міністром охорони здоров'я", - розповів лікар.

Окремо професор Пархоменко зауважив, що наступний крок – внесення у протоколи МОЗ цього біофлавоноїду – лише справа часу.

"У протоколі, який є у МОЗ, кверцетину ще немає, але це пов'язано з тим, що просто пройшло мало часу. А реєстрація вже є. Так, у нашій реанімації є хворі на COVID-19, і всі 100% хворих отримують у нас "Корвітин" внутрішньовенний", - резюмував Олександр Пархоменко.

Довідка

Останні дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) зумовлюють зростання рівня сатурації та прискорення одужання при ковідній пневмонії у порівнянні з пацієнтами контрольної групи. 

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