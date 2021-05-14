Біофлавоноїд, що претендує на звання панацеї: все про дослідження та розробку української унікальної форми рослинного компонента

Як з’явилась унікальна українська форма кверцетину

Професор Пархоменко розповів, що в Україні кверцетин у кардіології почали використовувати ще у 1986-1988 роках.

"Але це був той кверцетин, який зараз використовують в Америці та у Швейцарії, і він має дуже низьку біодоступність: всмоктується і в кров потрапляє тільки 15%. Тож для того, щоб дати достатню за нашими підрахунками дозу, пацієнту треба було вжити 80 таблеток на добу. Професор і академік Олексій Мойбенко був впевнений, що треба було знайти таку форму кверцетину, щоб він як швидка допомога був, щоб можна було вводити внутрішньовенно", - розповів лікар.

Таким чином були ініційовані дослідницькі роботи на "Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі" з провідними вітчизняними фармакологами.

"Серед них була професор Ніна Максютіна, вже покійна. Вона запропонувала "посадити" молекулу кверцетину на носій, який має дуже маленьку молекулярну масу (50-100 мікронів) і таким чином розчинити. Ось так була розроблена перша експериментальна модель високорозчинного кверцетину", - зауважує Пархоменко.

Після цього вже розпочались активні дослідження застосування нової форми кверцетину для лікування серцево-судинної системи на базі Інституту фізіології.

В експериментах на тваринах професор Олексій Мойбенко довів, що цей антиоксидант захищає серце, якщо виникає експериментальний інфаркт міокарда, а також зменшується розмір ушкодженої ділянки. Після цього у ході низки комплексних клінічних досліджень на базі 26 лікарень було доведено ефективність кверцетину при інфаркті міокарда у людей.

"Дослідження показали, що кверцетин зменшує розмір інфаркту. Це дослідження було повторено у 2016 році та знову підтвердило його ефективність. Десь у 2007 році почали дослідження у неврології: на інсульті теж підтвердили його ефективність, є відповідна реєстрація. Дослідження показали, що виходи хворих з інсультом покращується і зменшується інвалідність і різні неврологічні порушення. І зараз він широко застосовується внутрішньовенно при таких діагнозах", - розповів Пархоменко.

Які унікальні властивості кверцетину показали інші дослідження

За словами Олександра Пархоменко, зараз не лише в Україні, але й в усьому світі продовжують досліджувати унікальні комплексні властивості кверцетину.

"У дослідженнях виявили властивість захисту нирок, щоб не погіршувався їхній стан на тлі лікування. Були ще доклінічні дослідження у діабетології та онкології відносно метастазування пухлин, але поки що лише у тварин, пацюків, показало, що кверцетин може пригнічувати метастазування", - зазначив він.

Сьогодні в 10 країнах зареєстрований внутрішньовенний кверцетин (“Корвітин®”), який вже з 1994 року виготовляється в Україні, розповів Пархоменко.

"Фактично 100% всіх хворих з інфарктом міокарда у нас його отримують, але по механізму, коли ми досліджували, з'ясувалося, що він ще має дуже гарні протизапальні властивості. А потім ще наші колеги знайшли, що він впливає на вірус Ебола – попереджує його реплікацію. Таке дослідження проводили в Канаді, але з їхнім таблетованим кверцетином, а не нашим високорозчинним", - підкреслив професор.

Як кверцетин виявився ефективним при COVID-19

Лікар Пархоменко розповідає, що між Канадою та китайським Уханем у 2020 році планувалось проведення дослідження ефективності кверцетину як противірусного засобу при COVID-19.

"Проте погіршилася політична ситуація між Китаєм і Канадою та не стартувало це дослідження. Але протокол був такий. І зважаючи на те, що попередні дані показали противірусну активність препарату при важких інфекціях, деякі американські медустанови, університети та клініки ввели у свої протоколи кверцетин для запобігання ускладнень серед хворих COVID-19. Тобто не профілактика COVID-19, а саме попередження ускладнень госпіталізації, переводу у реанімацію таких хворих", - пояснив кардіолог.

Україна також провела власне дослідження ефективності використання кверцетину для хворих на COVID-19, відзначає Пархоменко.

"В Україні було організовано дослідження лікування хворих на COVID-19 кверцетином. Саме не таблетованим препаратом, а "Корвітином" – внутрішньовенною формою – людей, які були госпіталізовані. І, наскільки я знаю, це багатоцентрове дослідження було позитивне. За результатами в інструкцію "Корвітину" були внесені зміни, що він має покази для лікування пневмонії у хворих на COVID-19. Це вже зареєстровано місяць тому і підписано міністром охорони здоров'я", - розповів лікар.

Окремо професор Пархоменко зауважив, що наступний крок – внесення у протоколи МОЗ цього біофлавоноїду – лише справа часу.

"У протоколі, який є у МОЗ, кверцетину ще немає, але це пов'язано з тим, що просто пройшло мало часу. А реєстрація вже є. Так, у нашій реанімації є хворі на COVID-19, і всі 100% хворих отримують у нас "Корвітин" внутрішньовенний", - резюмував Олександр Пархоменко.

Довідка

Останні дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних таблетках і “Корвітин®” в ін’єкціях) зумовлюють зростання рівня сатурації та прискорення одужання при ковідній пневмонії у порівнянні з пацієнтами контрольної групи.