Биофлавоноид, претендующий на звание панацеи: все об исследовании и разработке украинской уникальной формы растительного компонента

Как появилась уникальная украинская форма кверцетина

Профессор Пархоменко рассказал, что в Украине кверцетин в кардиологии начали использовать еще в 1986-1988 годах.

"Но это был тот кверцетин, который сейчас используют в Америке и в Швейцарии, и он имеет очень низкую биодоступность: всасывается и в кровь попадает только 15%. Поэтому для того, чтобы дать достаточную по нашим подсчетам дозу, пациенту надо было принять 80 таблеток в сутки. Профессор и академик Алексей Мойбенко был уверен, что надо было найти такую форму кверцетина, чтобы он как скорая помощь был, чтобы можно было вводить", - рассказал врач.

Таким образом были инициированы исследовательские работы на "Борщаговском химико-фармацевтическом заводе" с ведущими отечественными фармакологами.

"Среди них была профессор Нина Максютина, уже покойная. Она предложила "посадить" молекулу кверцетина на носитель, который имеет очень маленькую молекулярную массу (50-100 микрон) и таким образом растворить. Вот так была разработана первая экспериментальная модель высокорастворимого кверцетина", - замечает Пархоменко.

После этого уже начались активные исследования применения новой формы кверцетина для лечения сердечно-сосудистой системы на базе Института физиологии.

В экспериментах на животных профессор Алексей Мойбенко доказал, что этот антиоксидант защищает сердце, если возникает экспериментальный инфаркт миокарда, а также уменьшается размер поврежденного участка. После этого в ходе ряда комплексных клинических исследований на базе 26 больниц была доказана эффективность кверцетина при инфаркте миокарда у людей.

"Исследования показали, что кверцетин уменьшает размер инфаркта. Это исследование было повторено в 2016 году и вновь подтвердило его эффективность. Где-то в 2007 году начали исследования в неврологии: на инсульте тоже подтвердили его эффективность, есть соответствующая регистрация. Исследования показали, что выходы больных с инсультом улучшается и уменьшается инвалидность и различные неврологические нарушения. И сейчас он широко применяется внутривенно при таких диагнозах", - рассказал Пархоменко.

Какие уникальные свойства кверцетина показали другие исследования

По словам Александра Пархоменко, сейчас не только в Украине, но и во всем мире продолжают исследовать уникальные комплексные свойства кверцетина.

"В исследованиях обнаружили свойство защиты почек, чтобы не ухудшалось их состояние на фоне лечения. Были еще доклинические исследования в диабетологии и онкологии относительно метастазирования опухолей, но пока только у животных, крыс, показало, что кверцетин может подавлять метастазирования", - отметил он.

Сегодня в 10 странах зарегистрирован внутривенный кверцетин ("Корвитин®"), который уже с 1994 года производится в Украине, рассказал Пархоменко.

"Фактически 100% всех больных с инфарктом миокарда у нас его получают, но по механизму, когда мы исследовали, выяснилось, что он еще имеет очень хорошие противовоспалительные свойства. А потом еще наши коллеги нашли, что он влияет на вирус Эбола - предупреждает его репликацию. Такое исследование проводили в Канаде, но их таблетированным кверцетином, а не нашим высокорастворимым", - подчеркнул профессор.

Как кверцетин оказался эффективным при COVID-19

Врач Пархоменко рассказывает, что между Канадой и китайским Уханем в 2020 году планировалось проведение исследования эффективности кверцетина в качестве противовирусного средства при COVID-19.

"Однако ухудшилась политическая ситуация между Китаем и Канадой, и не стартовало это исследование. Но протокол был такой. И несмотря на то, что предварительные данные показали противовирусную активность препарата при тяжелых инфекциях, некоторые американские медучреждения, университеты и клиники ввели в свои протоколы кверцетин для предотвращения осложнений среди больных COVID-19. То есть не профилактика COVID-19, а именно предупреждение осложнений госпитализации, перевода в реанимацию таких больных", - пояснил кардиолог.

Украина также провела собственное исследование эффективности использования кверцетина для больных COVID-19, отмечает Пархоменко.

"В Украине было организовано исследование лечения больных COVID-19 кверцетином. Именно не таблетированным препаратом, а "Корвитином" - внутривенной формой - людей, которые были госпитализированы. И, насколько я знаю, это многоцентровое исследование было положительное. По результатам в инструкцию "Корвитина" были внесены изменения, он имеет показания для лечения пневмонии у больных COVID-19. Это уже зарегистрировано месяц назад и подписано министром здравоохранения", - рассказал врач.

Отдельно профессор Пархоменко отметил, что следующий шаг - внесение в протоколы Минздрава этого биофлавоноида - лишь дело времени.

"В протоколе, который есть в Минздраве, кверцетина еще нет, но это связано с тем, что просто прошло мало времени. А регистрация уже есть. Так, в нашей реанимации есть больные COVID-19, и все 100% больных получают у нас "Корвитин" внутривенный", - резюмировал Александр Пархоменко.

Справка

Последние исследования "Борщаговского химико-фармацевтического завода" доказали , что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) обусловливают рост уровня сатурации и ускорения выздоровления при ковидной пневмонии по сравнению с пациентами контрольной группы.