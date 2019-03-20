Біля залізничної станції на Рівненщині знайшли півсотні мін часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Рівненській області піротехніки знищили 50 мінометних мін часів Другої світової війни, які були знайдені поблизу залізничної станції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"19 березня групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС у Рівненській області було знищено 50 мінометних мін калібром 82 мм часів Другої світової війни, що були виявлені неподалік села Малий Жолудськ Володимирецького району в урочищі "Городище" на відстані близько 150 метрів від залізничної колії", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що загалом 18 березня місцевим жителем було повідомлено про 24 боєприпаси. Під час додаткового обстеження території сапери наступного дня знайшли ще 26 мін.
"Усі боєприпаси були радянського виробництва, перебували у бойовому стані і у разі несанкціонованого детонування радіус ураження сягнув би до 500 метрів", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, в озері у Києві знайшли міну часів Другої світової війни.