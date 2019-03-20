Возле железнодорожной станции в Ровенской области нашли полсотни мин времен Второй мировой

"19 марта группой пиротехнических работ Главного управления ГСЧС в Ровенской области было уничтожено 50 минометных мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны, были обнаружены возле села Малый Жолудск Владимирецкого района в урочище "Городище" на расстоянии около 150 метров от железнодорожного пути", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в целом 18 марта местным жителем было сообщено о 24 боеприпасах. Во время дополнительного обследования территории саперы следующий день нашли еще 26 мин.

"Все боеприпасы были советского производства, находились в боевом состоянии и в случае несанкционированного детонирования радиус поражения составил бы до 500 метров", - отметили спасатели.

Напомним, в озере в Киеве нашли мину времен Второй мировой войны.