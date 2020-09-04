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Біля входу в порт Бейрута, де стався вибух, виявили ще понад 4 тонни селітри

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Лівані виявили 4,35 тонни аміачної селітри біля входу в порт Бейрута, де минулого місяця стався потужний вибух, викликаний великими запасами цієї речовини. Про це з посиланням на заяву ліванської армії пише Reuters, передає УНН.

Біля входу в порт Бейрута, де стався вибух, виявили ще понад 4 тонни селітри

Зазначається, що армійські інженери "розібралися з цим". У заяві говориться, що хімічні речовини були знайдені біля входу №9 в порт Бейруту.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня, в результаті якого загинули близько 200 осіб і 6500 отримали поранення. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри, проте президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей. Уряд Лівану подав у відставку. Президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута, проте пізніше погодився на участь у розслідуванні ФБР і Франції.

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