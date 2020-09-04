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У входа в порт Бейрута, где произошел взрыв, обнаружили еще свыше 4 тонны селитры

Киев • УНН

 • 16792 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Ливане обнаружили 4,35 тонны аммиачной селитры у входа в порт Бейрута, где в прошлом месяце произошел мощный взрыв, вызванный большими запасами этого вещества. Об этом со ссылкой на заявление ливанской армии пишет Reuters, передает УНН.

У входа в порт Бейрута, где произошел взрыв, обнаружили еще свыше 4 тонны селитры

Отмечается, что армейские инженеры "разобрались с этим". В заявлении говорится, что химические вещества были найдены у входа №9 в порт Бейрута.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и 6500 получили ранения. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры, однако президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана подало в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, однако позже согласился на участие в расследовании ФБР и Франции.

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