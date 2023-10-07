Біля станції "Академік Вернадський" народилось вже 5 малят тюленів: полярники показали милі фото
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В околицях станції "Академік Вернадський" уже народилося 5 малят тюленів Ведделла – серед них одна дівчинка. Українські полярники показали милі фото дитинчат та розпвіли більше про вид Ведделла, передає УНН.
Цитата
"Серед тюленят, що зараз народжуються в районі нашої станції "Академік Вернадський", з’явилася перша дівчинка...
Загалом в околицях станції уже народилося 5 малят тюленів Ведделла: 2 хлопчики, дівчинка і стать ще двох наші вчені поки не визначили. Усі вони разом з мамами перебувають на сусідньому острові Вінтер", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Українські полярники розповіли, що самиці вже приваблюють до себе багато залицяльників – самці вичікують їх під водою біля лунок і постійно співають, щоб привернути увагу.
"Справа в тому, що самиці Ведделла можуть завагітніти вже на другий місяць після пологів, тож самці не зволікають. Правда, в такому випадку запліднена яйцеклітина не розвивається протягом ще двох місяців, щоб організм самиці відновився перед новою вагітністю", – пояснює біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.
Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна з них приносить по одному малюкові. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, але на поживному маминому молоці швидко ростуть і дорослими сягають 400 кг.
Мати вигодовує малюка протягом 7-ми тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються в воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – близько 20 років.
Нагадуємо
Перше цього сезону тюленятко Ведделла народилося неподалік "Вернадського" в середині вересня. Усі разом ми обрали йому ім'я Анвер.