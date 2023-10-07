Возле станции "Академик Вернадский" родилось уже 5 малышей тюленей: полярники показали милые фото
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В окрестностях станции "Академик Вернадский" уже родилось 5 детенышей тюленей Уэдделла – среди них одна девочка. Украинские полярники показали милые фото детенышей и рассказали больше о виде Уэдделла, передает УНН.
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"Среди тюленят, которые сейчас рождаются в районе нашей станции "Академик Вернадский", появилась первая девочка.
Всего в окрестностях станции уже родилось 5 детенышей тюленей Уэдделла: 2 мальчика, девочка и пол еще двух наши ученые пока не определили. Все они вместе с мамами находятся на соседнем острове Винтер", - говорится в сообщении.
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Украинские полярники рассказали, что самки уже привлекают к себе много ухажеров – самцы выжидают их под водой возле лунок и постоянно поют, чтобы привлечь внимание.
"Дело в том, что самки Уэдделла могут забеременеть уже на второй месяц после родов, поэтому самцы не медлят. Правда, в таком случае оплодотворенная яйцеклетка не развивается в течение еще двух месяцев, чтобы организм самки восстановился перед новой беременностью", – объясняет биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.
Беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Каждая из них приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25-30 кг, но на питательном мамином молоке быстро растут и взрослыми достигают 400 кг.
Мать выкармливает малыша в течение 7-ми недель. Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – около 20 лет.
Напоминаем
Первый в этом сезоне тюлененок Уэдделла родился недалеко от "Вернадского" в середине сентября. Все вместе мы выбрали ему имя Анвер.