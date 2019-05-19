Біля Ради триває підготовка до інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Біля Верховної Ради України триває підготовка до інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 20 травня, передає кореспондент УНН.
Так, біля Верховної Ради встановлюють великий екран, щоб народ міг спостерігати за процедурою інавгурації. Також напроти екрану встановлена платформа для спостерігачів і журналістів.
Крім того, підготовка триває і біля Маріїнського палацу, зокрема, встановлюються камери та майданчики для операторів.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в будівлі ВРУ відбудеться репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
Новообраний президент запросив прийти у понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку у Києві охочих побачити його інавгурацію.
Нагадаємо, 19 та 20 травня рух транспорту низкою вулиць Києва із нагоди інавгурації новообраного Президента України обмежено.
Як повідомляв УНН, інавгурація новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.