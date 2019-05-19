Возле Рады продолжается подготовка к инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Возле Верховной Рады Украины продолжается подготовка к инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится завтра, 20 мая, передает корреспондент УНН.
Так, возле Верховной Рады устанавливают большой экран, чтобы народ мог наблюдать за процедурой инаугурации. Также напротив экрана установлена платформа для зрителей и журналистов.
Кроме того, подготовка продолжается и возле Мариинского дворца, в частности, устанавливаются камеры и площадки для операторов.
Ранее УНН сообщал, что сегодня в здании ВРУ состоится репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Новоизбранный президент пригласил прийти в понедельник, 20 мая, в Мариинский парк в Киеве желающих увидеть его инаугурацию.
Напомним, 19 и 20 мая движение транспорта рядом улиц Киева по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины ограничено.
Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.