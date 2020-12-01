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Біля Ради сталася сутичка між правоохоронцями та підприємцями

Біля Ради сталася сутичка між правоохоронцями та підприємцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Біля Верховної Ради сталася сутичка між мітингувальниками – учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва, зокрема біля приміщення Верховної Ради України проходить акція за масової участі громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мітингарі перекрили дорогу та заважають народним обранцям безперешкодно покинути територію законодавчого органу України. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували.

"Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина", - зазначається у повідомленні.

Також інша група пікетувальників на вулиці Шовковичній біля комітетів ВРУ заблокувала рух автівок для в’їзду та виїзду. Наразі на місці події поліцейські проводять з учасниками акції превентивну роботу аби відновити правопорядок.

Як повідомлялося в УНН, представники організаторів акції "SaveФОП", заявляли, що залишаться стояти під Верховною Радою цілодобово та готові йти на штурм через рішення парламенту про відтермінування введення касових апаратів для ФОП.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо ФОПів - касові апарати відтермінували на рік.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного та скоротила наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки необхідних висновків до законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським щодо підтримки бізнесу на карантині.

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