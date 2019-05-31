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Біля посольства РФ в Естонії запропонували відкрити площу Нємцова

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Одну з вулиць або площ естонської столиці Таллінна у майбутньому можуть назвати на честь російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.

З такою пропозицією напередодні виступила опозиційна фракція Партії реформ у Талліннських міських зборах.

За словами члена фракції Ееріка-Нійлеса Кросса, Нємцов був великим другом Естонії і зводив мости між двома країнами.

Реформісти вважають, що в честь Нємцова можна було б назвати площу у Старому місті - неподалік від посольства РФ, але пропонують столичній мерії розглянути й інші альтернативи.

Як розповів Кросс, подібна практика спостерігається у містах по всьому світу. Наприклад, у Вашингтоні вже є площа Нємцова.

Борис Нємцов, який свого часу обіймав посаду віце-прем'єра РФ, був застрелений у Москві в лютому 2015 року.

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