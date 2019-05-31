Біля посольства РФ в Естонії запропонували відкрити площу Нємцова

КИЇВ. 31 травня. УНН. Одну з вулиць або площ естонської столиці Таллінна у майбутньому можуть назвати на честь російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.