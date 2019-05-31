Біля посольства РФ в Естонії запропонували відкрити площу Нємцова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Одну з вулиць або площ естонської столиці Таллінна у майбутньому можуть назвати на честь російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.
З такою пропозицією напередодні виступила опозиційна фракція Партії реформ у Талліннських міських зборах.
За словами члена фракції Ееріка-Нійлеса Кросса, Нємцов був великим другом Естонії і зводив мости між двома країнами.
Реформісти вважають, що в честь Нємцова можна було б назвати площу у Старому місті - неподалік від посольства РФ, але пропонують столичній мерії розглянути й інші альтернативи.
Як розповів Кросс, подібна практика спостерігається у містах по всьому світу. Наприклад, у Вашингтоні вже є площа Нємцова.
Борис Нємцов, який свого часу обіймав посаду віце-прем'єра РФ, був застрелений у Москві в лютому 2015 року.