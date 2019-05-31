Возле посольства РФ в Эстонии предложили открыть площадь Немцова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Одну из улиц или площадей эстонской столицы Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве 4 года назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ERR.
С таким предложением накануне выступила оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании.
По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами.
Реформисты считают, что в честь Немцова можно было бы назвать площадь в Старом городе - неподалеку от посольства РФ, но предлагают столичной мэрии рассмотреть и другие альтернативы.
Как рассказал Кросс, подобная практика наблюдается в городах по всему миру. Например, в Вашингтоне уже есть площадь Немцова.
Борис Немцов, в свое время занимавший пост вице-премьера РФ, был застрелен в Москве в феврале 2015 года.