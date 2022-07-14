Біля Нікополя пролунали вибухи

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"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - зазначив він.

Пізніше Євтушенко додав, що є ризик повторних обстрілів.

"Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях", - наголосив він.

Нагадаємо

Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району.