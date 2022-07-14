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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Біля Нікополя пролунали вибухи

Біля Нікополя пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 234120 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У Дніпропетровській області біля міста Нікополь прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - зазначив він.

Пізніше Євтушенко додав, що є ризик повторних обстрілів.

"Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях", - наголосив він.

Нагадаємо 

Російські війська ударили з РСЗВ по Нікопольському району.

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