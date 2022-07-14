Возле Никополя раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Днепропетровской области возле города Никополь прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - отметил он.
Позже Евтушенко добавил, что есть риск повторных обстрелов.
"Остаемся дома (используем правило двух стен) или в укрытиях", - подчеркнул он.
Напомним
Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району.