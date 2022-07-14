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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Никополя раздались взрывы

Возле Никополя раздались взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В Днепропетровской области возле города Никополь прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - отметил он.

Позже Евтушенко добавил, что есть риск повторных обстрелов.

"Остаемся дома (используем правило двух стен) или в укрытиях", - подчеркнул он.

Напомним 

Российские войска ударили из РСЗО по Никопольскому району.

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