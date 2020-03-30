Біля львівського аеропорту горить газопровід

Зокрема, через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід.

Станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати.

Зараз без газопостачання залишається с. Скнилів.

Відновлення газопостачання відбудеться 30 березня орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу.

АТ "Львівгаз" буде звертатись до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті пожежа ледве не знищила долину нарцисів.