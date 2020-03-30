Біля львівського аеропорту горить газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Через підпал сухої трави та дерев у неділю близько 21:06 поблизу злітної смуги аеропорту "Львів" загорівся газопровід середнього тиску. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Львівгаз".
Зокрема, через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід.
Станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати.
Зараз без газопостачання залишається с. Скнилів.
Відновлення газопостачання відбудеться 30 березня орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу.
АТ "Львівгаз" буде звертатись до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.
Нагадаємо, на Закарпатті пожежа ледве не знищила долину нарцисів.