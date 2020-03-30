Возле львовского аэропорта горит газопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Из-за поджога сухой травы и деревьев в воскресенье около 21:06 вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Львовгаз".
В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.
По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать.
Сейчас без газоснабжения остается с. Скнилов.
Восстановление газоснабжения состоится 30 марта ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода.
АО "Львовгаз" будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
Напомним, на Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов.