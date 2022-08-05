Біля Кривого Рогу накопичуються російські війська: у ВА розповіли про оборону міста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські війська нарощують свої сили біля Кривого Рогу Дніпропетровської області, проте ЗСУ готові дати відсіч. Про це доповів голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул під час телемарафону, інформує УНН.
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"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо. Дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже вмотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь-якого розвитку подій", – сказав Вілкул.
Деталі
За словами голови ВА, у Кривому Розі настрій патріотичний: "Якщо є якась кількість покидьків, то ними займаються відповідні спецслужби, постійно є затримання, однак це не носить масованого характеру".
Додамо
Вілкул зазначив, що у місті проживає понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих регіонів України. Місцева влада надає переселенцям медичну, психологічну допомогу, а також допомагає з продуктами харчування.
Голова ВА повідомив, що навчання у місті буде в онлайн-форматі. Остаточне рішення ухвалять наприкінці серпня.
Доповнення
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що платитиме від 10 тис. до 50 тис. грн за інформацію про колаборантів.