Возле Кривого Рога накапливаются российские войска: в ВА рассказали об обороне города

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"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высокий боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал Вилкул.



Детали

По словам главы ВА, в Кривом Роге настроение патриотическое: "Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются соответствующие спецслужбы, постоянно есть задержания, однако это не носит массированный характер".

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Вилкул отметил, что в городе проживают более 70 тысяч внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных регионов Украины. Местные власти оказывают переселенцам медицинскую, психологическую помощь, а также помогают с продуктами питания.

Глава ВА сообщил, что обучение в городе будет в онлайн-формате. Окончательное решение будет принято в конце августа.

Дополнение

Председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что будет платить от 10 тыс. до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах.