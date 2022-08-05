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Возле Кривого Рога накапливаются российские войска: в ВА рассказали об обороне города

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские войска наращивают свои силы возле Кривого Рога Днепропетровской области, однако ВСУ готовы дать отпор. Об этом доложил глава военной администрации города Александр Вилкул во время телемарафона, информирует УНН.

Цитата

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высокий боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал Вилкул.

Детали

По словам главы ВА, в Кривом Роге настроение патриотическое: "Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются соответствующие спецслужбы, постоянно есть задержания, однако это не носит массированный характер".

Добавим

Вилкул отметил, что в городе проживают более 70 тысяч внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных регионов Украины. Местные власти оказывают переселенцам медицинскую, психологическую помощь, а также помогают с продуктами питания.

Глава ВА сообщил, что обучение в городе будет в онлайн-формате. Окончательное решение будет принято в конце августа.

Дополнение 

Председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что будет платить от 10 тыс. до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах. 

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