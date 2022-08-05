Возле Кривого Рога накапливаются российские войска: в ВА рассказали об обороне города
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские войска наращивают свои силы возле Кривого Рога Днепропетровской области, однако ВСУ готовы дать отпор. Об этом доложил глава военной администрации города Александр Вилкул во время телемарафона, информирует УНН.
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"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высокий боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал Вилкул.
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По словам главы ВА, в Кривом Роге настроение патриотическое: "Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются соответствующие спецслужбы, постоянно есть задержания, однако это не носит массированный характер".
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Вилкул отметил, что в городе проживают более 70 тысяч внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных регионов Украины. Местные власти оказывают переселенцам медицинскую, психологическую помощь, а также помогают с продуктами питания.
Глава ВА сообщил, что обучение в городе будет в онлайн-формате. Окончательное решение будет принято в конце августа.
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Председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что будет платить от 10 тыс. до 50 тыс. грн за информацию о коллаборантах.