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Біля кордону України вдвічі менше угруповування, ніж перед наступом на Київ в лютому - Генштаб

Біля кордону України вдвічі менше угруповування, ніж перед наступом на Київ в лютому - Генштаб

Київ • УНН

 • 201898 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, брянській та курській областях рф, вдвічі менше того, що було задіяне для наступу на Київ в лютому. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На сьогодні угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, в брянській та курській областях рф, вдвічі менше того угруповування, що було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року. 22 тис. проти 45,5 тис. окупантів», - розповів Громов.

За його словами, навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій спільне угруповування військ агресора буде налічувати близько 30 тис. військ, що все одне менше того, яке брало участь в повномасштабному вторгненні.

Доповнення

На білоруських полігонах наразі перебуває до 11 тис. особового складу противника. На сьогодні угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, у брянській та курській областях рф, вдвічі менше того, що було задіяне для наступу на Київ в лютому.

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