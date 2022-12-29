У границы Украины вдвое меньшая группировка, чем перед наступлением на Киев в феврале - Генштаб

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Группировка российских войск, развернутая в беларуси, брянской и курской областях рф, вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На сегодняшний день группировка российских войск, развернутая в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале текущего года. 22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов», - рассказал Громов.

По его словам, даже в случае привлечения всех боевых белорусских воинских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций совместная группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тыс. войск, что все равно меньше того, которое участвовало в полномасштабном вторжении.

Дополнение

На белорусских полигонах сейчас находится до 11 тыс. личного состава противника. На сегодняшний день группировка российских войск, которая развернута в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше того, что было задействовано для наступления на Киев в феврале.

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