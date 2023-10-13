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Біля Керчі помітили ще одну автоколону військової техніки рф — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські військові продовжують перекидати військову техніку до окупованого ними півострова Крим. Чергову колону помітили біля центрального автовокзалу у Керчі. Про це пише видання “Крим.Реалії” посилаючись на дані місцевих мешканців, передає УНН.

Деталі

За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода “Крим. Реалії” на півострів росіяни перекинули низку військових КАМАЗів і тентованих довгомірів (вантажівки, для перевезення техніки та боєприпасів — ред.).

Колона російської військової техніки рухалася з боку морського порту в напрямку виїзду з міста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ разом з ВМСУ атакували ракетоносій “Буян” та корабель “Павєл Державин” — джерела

Нагадаємо

Сьогодні, 13 жовтня, партизани кримсько-татарського руху “АТЕШ” також виявили перекидання великої колони військової техніки рф в Криму через залізничні сполучення.

Українські Національні Новини

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