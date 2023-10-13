Біля Керчі помітили ще одну автоколону військової техніки рф — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські військові продовжують перекидати військову техніку до окупованого ними півострова Крим. Чергову колону помітили біля центрального автовокзалу у Керчі. Про це пише видання “Крим.Реалії” посилаючись на дані місцевих мешканців, передає УНН.
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За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода “Крим. Реалії” на півострів росіяни перекинули низку військових КАМАЗів і тентованих довгомірів (вантажівки, для перевезення техніки та боєприпасів — ред.).
Колона російської військової техніки рухалася з боку морського порту в напрямку виїзду з міста.
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Нагадаємо
Сьогодні, 13 жовтня, партизани кримсько-татарського руху “АТЕШ” також виявили перекидання великої колони військової техніки рф в Криму через залізничні сполучення.