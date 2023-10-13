Возле Керчи заметили еще одну автоколонну военной техники рф — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские военные продолжают перебрасывать военную технику на оккупированный ими полуостров Крым. Очередную колонну заметили возле центрального автовокзала в Керчи. Об этом пишет издание “Крым.Реалии” ссылаясь на данные местных жителей, передает УНН.
Детали
По данным корреспондента проекта Радио Свобода “Крым.Реалии” на полуостров россияне перебросили ряд военных КАМАЗов и тентованных длинномеров (грузовики, для перевозки техники и боеприпасов — ред.)
Колонна российской военной техники двигалась со стороны морского порта в направлении выезда из города.
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Напомним
Сегодня, 13 октября, партизаны крымско-татарского движения “АТЕШ” также обнаружили переброску крупной колонны военной техники рф в Крым через железнодорожные сообщения.