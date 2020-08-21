Біля головного ізолятора Мінська понад сотня людей вишикувалися в "Ланцюг покаяння"

"Більше сотні людей вишикувалися в "Ланцюг покаяння" на проспекті Дзержинського, недалеко від ІТТ на Окрестина. Машини підтримують їх сигналами", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що біля стін самого ІТТ на Окрестина стоять тільки ті, хто прийшов за речами, а також волонтери, психологи й ті, хто продовжує надавати допомогу колишнім затриманим під час мирних протестів. Волонтери кажуть, що територія біля стін Окрестина повинна залишитися вільною, оскільки ланцюг може перешкодити тим, хто ще залишається не на свободі.



Як повідомляв УНН, МВС республіки сьогодні заявило, що органи внутрішніх справ по всій Білорусі перевіряють сотні повідомлень про зниклих людей.



