МВД Беларуси поделилось результатами проверок относительно пропавших граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Органы внутренних дел по всей Беларуси проверяют сотни сообщений о пропавших людях. По итогам проверок не все пропажи связаны с массовыми протестами в стране. Об этом сообщает МВД Беларуси, передает УНН.
"С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновение связано с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредоставлении информации о задержанных", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники подразделений уголовного розыска страны обработали почти все заявления, осталось несколько десятков.
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
- некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям;
- значительная часть заявленных граждан поехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив;
- часть людей, которые ведут асоциальный образ жизни, исчезали регулярно и ранее, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были представлены до 9 августа;
- большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.
На интернет-ресурсе Tut.by размещен список пропавших, в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось 9 человек. Из них: 2 человека не идентифицированы; 2 разысканы ранее, но информация с сайта не удалена; 1 официально объявлен в розыск как пропавший без вести; по 2 поданы заявления в ОВД о розыске, проводится проверка; 1 разыскивается по линии других служб МВД; 1 добавлен на сайт 21 августа, проводится проверка.
Напомним, в Беларуси нашли мертвым директора волковысского музея Константина Шишмакова, который отказался подписать протокол избирательной комиссии, а позже пропал.