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МВС Білорусі поділилося результатами перевірок щодо зниклих громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Органи внутрішніх справ по всій Білорусі перевіряють сотні повідомлень про зниклих людей. За підсумками перевірок не всі пропажі пов'язані з масовими протестами в країні. Про це повідомляє МВС Білорусі, передає УНН.

МВС Білорусі поділилося результатами перевірок щодо зниклих громадян

"З 9 серпня до органів внутрішніх справ по всій країні надійшли сотні звернень і заяв громадян про безвісне зникнення їхніх родичів і знайомих. Більшість тих, що звернулися, вважають, що зникнення пов'язані з затриманнями учасників масових заворушень, звинувачуючи міліцію в ненаданні інформації про затриманих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що співробітники підрозділів карного розшуку країни обробили майже всі заяви, залишилося кілька десятків.

В результаті проведеної роботи можна зробити наступні висновки:

- деякі громадяни відбувають покарання у вигляді адміністративного арешту за протиправні дії. Співробітники карного розшуку перевіряють інформацію про знаходження їх в місцях ізоляції і повідомляють про це заявникам;

- значна частина заявлених громадян поїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши;

- частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, зникали регулярно і раніше, згодом перебували в кублах або ізоляторах. Дані про таких громадян в числі інших зараз розміщені на інтернет-ресурсах, як зниклі під час заворушень, незважаючи на те, що заяви про їх розшуку були подані до 9 серпня;

- більшість громадян з перевірених затримувалися правоохоронцями, але на момент перевірки були звільнені і чимало здивовані, що хтось розмістив їх дані в загальному доступі.

На інтернет-ресурсі Tut.by розміщений список зниклих, в якому на 9 ранку 21 серпня налічувалося 9 осіб. З них: 2 людини не ідентифіковані; 2 розшукані раніше, але інформація з сайту не видалена; 1 офіційно оголошена в розшук як зникла безвісти; щодо 2 подані заяви в ОВС про розшук, проводиться перевірка; 1 розшукується по лінії інших служб МВС; 1 доданий на сайт 21 серпня, проводиться перевірка.

Нагадаємо, в Білорусі знайшли мертвим директора волковиського музею Костянтина Шишмакова, який відмовився підписати протокол виборчої комісії, а пізніше зник.

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