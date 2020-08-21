У главного изолятора Минска более сотни людей выстроились в "Цепь покаяния"

"Более сотни человек выстроились в "Цепь покаяния" на проспекте Дзержинского, недалеко от ИВС на Окрестина. Машины поддерживают их сигналами", - говорится в сообщении.



Сообщается, что возле стен самого ИВС на Окрестина стоят только те, кто пришел за вещами, а также волонтеры, психологи и те, кто продолжает оказывать помощь бывшим задержанным во время мирных протестов. Волонтеры говорят, что территория возле стен Окрестина должна остаться свободной, поскольку цепь может помешать тем, кто еще остается не на свободе.



Как сообщал УНН, МВД республики сегодня заявило, что органы внутренних дел по всей Беларуси проверяют сотни сообщений о пропавших людях.



