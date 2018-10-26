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Біля дитячого садочку у Полтаві виявили небезпечну знахідку

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У центрі Полтави, поблизу дитячого садочка, невідомі викинули ртутьвмісні лампи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав обласний координатор всеукраїнської ініціативи "Батарейки здавайтеся" Сергій Антоненко, передає УНН.

"На фото розкидані 36 шт. ртутних ламп біля сміттєвого майданчику поблизу Міського центру зайнятості на вул. Небесної Сотні, 91 (поруч дитячий садочок)", - написав він.

Антоненко висловив надію, що невдовзі у Полтаві таки з'являться пункти збору небезпечних відходів у населення.

"Лампи, що на фото, зібрані для передачі їх на утилізацію!" - резюмував він.

Нагадаємо, на цьому тижні на Черкащині було виявлено звалище ядохімікатів. Збиток державі склав 41 млн грн. 

На минулому тижні звалище ртутьвмісних ламп виявлено на Сумщині. 

Зазначимо, ртутні (люмінесцентні) лампи належать до 1-го класу небезпеки і викидати їх разом з іншими відходами суворо заборонено. Подібні токсичні предмети підлягають обов'язковій процедурі знешкодження на майданчиках спеціальних підприємств-утилізаторів.

Водночас, саме у цих підприємствах – головна проблема. На початку року почалася масова перевірка українських ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами. Виявилось, що кожне восьме підприємство не відповідає встановленим вимогам.

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