У детского сада в Полтаве обнаружили опасную находку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В центре Полтавы, возле детского сада, неизвестные выбросили ртутьсодержащие лампы. Об этом на своей странице в Facebook написал областной координатор всеукраинской инициативы "Батарейки сдавайтесь" Сергей Антоненко, передает УНН.
"На фото разбросаны 36 шт. ртутных ламп возле мусорной площадки возле Городского центра занятости на ул. Небесной Сотни, 91 (рядом детский сад)", - написал он.
Антоненко выразил надежду, что вскоре в Полтаве таки появятся пункты сбора опасных отходов у населения.
"Лампы, на фото, собранные для передачи их на утилизацию!" - резюмировал он.
Напомним, на этой неделе в Черкасской было обнаружено свалку ядохимикатов. Ущерб государству составил 41 млн грн.
На прошлой неделе свалка ртутьсодержащих ламп обнаружена в Сумской области.
Отметим, ртутные (люминесцентные) лампы относятся к 1-му классу опасности и выбрасывать их вместе с другими отходами строго запрещено. Подобные токсичные предметы подлежат обязательной процедуре обезвреживания на площадках специальных предприятий-утилизаторов.
В то же время, именно в этих предприятиях - главная проблема. В начале года началась массовая проверка украинских лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами. Оказалось, что каждое восьмое предприятие не отвечает установленным требованиям.