У Шостці виявили стихійне звалище ртутних ламп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Стихійне звалище ртутних ламп виявили в центрі Шостки біля сміттєвих баків, повідомили в міському відділенні Нацполіції, передає УНН.
За даними правоохоронців, невідомі залишили біля сміттєвого бака близько 50 люмінесцентних ламп.
"Лампи забрали представники ДСНС. Утилізацією ламп будуть займатися уповноважені на це організації", - додали в поліції.
Нагадаємо, ртутні (люмінесцентні) лампи належать до 1-го класу небезпеки і викидати їх разом з іншими відходами суворо заборонено. Подібні токсичні предмети підлягають обов'язковій процедурі знешкодження на майданчиках спеціальних підприємств-утилізаторів.
Також нагадаємо, на початку року почалася масова перевірка українських ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами. Станом на вересень 43 компанії втратили ліцензії через недотримання вимог з переробки.