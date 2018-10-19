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У Шостці виявили стихійне звалище ртутних ламп

У Шостці виявили стихійне звалище ртутних ламп

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Стихійне звалище ртутних ламп виявили в центрі Шостки біля сміттєвих баків, повідомили в міському відділенні Нацполіції, передає УНН.

За даними правоохоронців, невідомі залишили біля сміттєвого бака близько 50 люмінесцентних ламп.

"Лампи забрали представники ДСНС. Утилізацією ламп будуть займатися уповноважені на це організації", - додали в поліції.

Нагадаємо, ртутні (люмінесцентні) лампи належать до 1-го класу небезпеки і викидати їх разом з іншими відходами суворо заборонено. Подібні токсичні предмети підлягають обов'язковій процедурі знешкодження на майданчиках спеціальних підприємств-утилізаторів.

Також нагадаємо, на початку року почалася масова перевірка українських ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами. Станом на вересень 43 компанії втратили ліцензії через недотримання вимог з переробки.

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