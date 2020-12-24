Біля британського порту Дувр скупчилися тисячі людей, які не можуть виїхати додому на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На трасі, що веде в англійський порт Дувр скупчилися тисячі вантажівок і автомобілів - водіїв не випускають додому на Різдво без довідки про негативний аналіз на коронавірус. Про це передає УНН, посилаючись на Euronews.
"На слідуючій до англійського порту Дувр трасі скупчилися тисячі вантажівок і автомобілів. Значну частину транспортних засобів розмістили на полі довколишнього недіючого аеродрому Манстон. На пороми і потяги, що прямують до Франції, можна потрапити тільки при наявності довідки про негативний аналіз на коронавірус. Але режим обов'язкового тестування і перевірок привів до затримок на маршруті між Дувром і Кале", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що люди просять попереджати їх заздалегідь про закриття кордону.
"Не робіть це таким чином, ми не заслуговуємо на таке ставлення. Ми всього лише хочемо провести у родинному колі тиждень або два і потім повернутися на роботу", - йдеться у зверненні людей.
У свою чергу, французькі власті направили до Дувра бригаду рятувальників і 10 тисяч тестів на коронавірус, щоб допомогти водіям, які застрягли там - потрапити додому на свята. 170 британських військових сприяють лікарям, які працюють на території Манстона, де виконуються аналізи на інфекцію.
Нагадаємо, влада Франції прийняла у неділю рішення призупинити на 48 годин прийом авіарейсів і іншого пасажирського транспорту з Великої Британії у зв'язку з санітарною обстановкою у цій країні - через виявлення нового штаму коронавірусу і ріст числа нових випадків інфікованих.