Біля британського порту Дувр скупчилися тисячі людей, які не можуть виїхати додому на Різдво

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 30331 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 27752 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 35170 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 45006 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 68143 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 109164 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 194214 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211804 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183321 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173489 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 22939 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 39910 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 70773 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 45991 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 43449 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 30314 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 45548 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 225844 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 254718 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 341356 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 10207 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 10619 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 13784 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 15063 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 72144 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Біля британського порту Дувр скупчилися тисячі людей, які не можуть виїхати додому на Різдво

Київ • УНН

 • 14006 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. На трасі, що веде в англійський порт Дувр скупчилися тисячі вантажівок і автомобілів - водіїв не випускають додому на Різдво без довідки про негативний аналіз на коронавірус. Про це передає УНН, посилаючись на Euronews.

Біля британського порту Дувр скупчилися тисячі людей, які не можуть виїхати додому на Різдво

"На слідуючій до англійського порту Дувр трасі скупчилися тисячі вантажівок і автомобілів. Значну частину транспортних засобів розмістили на полі довколишнього недіючого аеродрому Манстон. На пороми і потяги, що прямують до Франції, можна потрапити тільки при наявності довідки про негативний аналіз на коронавірус. Але режим обов'язкового тестування і перевірок привів до затримок на маршруті між Дувром і Кале", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що люди просять попереджати їх заздалегідь про закриття кордону.

"Не робіть це таким чином, ми не заслуговуємо на таке ставлення. Ми всього лише хочемо провести у родинному колі тиждень або два і потім повернутися на роботу", - йдеться у зверненні людей.

У свою чергу, французькі власті направили до Дувра бригаду рятувальників і 10 тисяч тестів на коронавірус, щоб допомогти водіям, які застрягли там - потрапити додому на свята. 170 британських військових сприяють лікарям, які працюють на території Манстона, де виконуються аналізи на інфекцію.

Нагадаємо, влада Франції прийняла у неділю рішення призупинити на 48 годин прийом авіарейсів і іншого пасажирського транспорту з Великої Британії у зв'язку з санітарною обстановкою у цій країні - через виявлення нового штаму коронавірусу і ріст числа нових випадків інфікованих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16