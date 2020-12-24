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У британского порта Дувр скопились тысячи людей, которые не могут уехать домой на Рождество

Киев • УНН

 • 14006 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На трассе, ведущей в английский порт Дувр скопились тысячи грузовиков и автомобилей - водителей не выпускают домой на Рождество без справки о негативном анализе на коронавирус. Об этом передает УНН со ссылкой на Euronews.

У британского порта Дувр скопились тысячи людей, которые не могут уехать домой на Рождество

"На следующей в английский порт Дувр трассе скопились тысячи грузовиков и автомобилей. Значительную часть транспортных средств разместили на поле окружающего недействующего аэродрома Манстон. На паромы и поезда, следующие во Францию, можно попасть только при наличии справки о негативном анализе на коронавирус. Но режим обязательного тестирования и проверок привел к задержкам на маршруте между Дувром и Кале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди просят предупреждать их заранее о закрытии границы.

"Не делайте это таким образом, мы не заслуживаем такого отношения. Мы всего лишь хотим провести в семейном кругу неделю или две и потом вернуться на работу", - говорится в обращении людей.

В свою очередь, французские власти направили в Дувр бригаду спасателей и 10 тысяч тестов на коронавирус, чтобы помочь водителям, которые застряли там - попасть домой на праздники. 170 британских военных способствуют врачам, которые работают на территории Манстона, где выполняются анализы на инфекцию.

Напомним, власти Франции приняли в воскресенье решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов и остального пассажирского транспорта из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране - из-за обнаружения нового штамма коронавируса и роста числа новых случаев инфицированных.

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