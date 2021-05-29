Біля берегів Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сейсмологи зареєстрували в суботу землетрус магнітудою 5,3 біля берегів японського острова Хонсю. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
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За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 201 км на північний схід від міста Тіба, в якому проживають близько 919 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 20 км.
Інформація про загрозу цунамі не надходила.
Нагадаємо
27 травня стало відомо, що десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Місцева влада заявила, що гора Ньірагонго може знову почати виверження без особливого попередження.