Біля берегів Японії стався потужний землетрус

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За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 201 км на північний схід від міста Тіба, в якому проживають близько 919 тис. чоловік. Осередок залягав на глибині 20 км.

Інформація про загрозу цунамі не надходила.

Нагадаємо

27 травня стало відомо, що десятки тисяч людей були евакуйовані з міста Гома в Демократичній Республіці Конго, побоюючись нового виверження вулкана. Місцева влада заявила, що гора Ньірагонго може знову почати виверження без особливого попередження.